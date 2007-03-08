Капітана Америка визнали зброєю масового ураження

Найбільший виробник коміксів компанія Marvel Entertainment вирішила поставити крапку в історії одного з найвідоміших своїх супергероїв, що боровся із злом впродовж 65 років. Як повідомляє Marvel, йдеться про Капітана Америка, який в останній серії коміксів, присвячених йому, був застрелений снайпером.

У 25-му виданні розповідається про події, після "Громадянської війни". Уряд ввів обов`язкову реєстрацію супергероїв після того, як жертвами одного із їхніх зіткнень з суперлиходіями сталі сотні мирних громадян, і громадськість зажадала прирівняти героїв до зброї масового ураження.

Реєстрація розділила табір борців із злом на дві фракції. Капітан Америка і його прихильники вважали, що закон є відвертим знехтуванням цивільних свобод, у свою чергу Залізна людина сотовариші наполягали на тому, що контрольована державою підготовка загонів супергероїв принесе суспільству лише користь.

Протистояння повинне було завершитися в суді, на сходах якого Капітана Америка застрелила його кохана Шерон Картер, яка знаходиться під контролем лиходія Доктора Фаустуса.

Лента.ру