Солана не виключив, що ЄС може відновити відносини з Білоруссю

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА не виключив можливості відновлення відносин з Білоруссю.

Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи в Брюсселі, Х.СОЛАНА повідомив, що група європейських дипломатів проводить в Мінську попередні консультації з представниками білоруського керівництва.

Мотивом розірвання відносин з Мінськом для ЄС були авторитарні тенденції режиму Президента Олександра ЛУКАШЕНКО і численні порушення прав людини в Білорусі.