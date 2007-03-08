Солана не виключив, що ЄС може відновити відносини з Білоруссю
16:39, 08 березня 2007Світ
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Тривають консультації з Мінськом
Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА не виключив можливості відновлення відносин з Білоруссю.
Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи в Брюсселі, Х.СОЛАНА повідомив, що група європейських дипломатів проводить в Мінську попередні консультації з представниками білоруського керівництва.
Мотивом розірвання відносин з Мінськом для ЄС були авторитарні тенденції режиму Президента Олександра ЛУКАШЕНКО і численні порушення прав людини в Білорусі.
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