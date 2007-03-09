Суддя, що присудив Саддама Хусейна до страти, мусить тікати з Іраку

Іракський суддя, який присудив колишнього президента Іраку Саддама Хусейна до страти, мусив тікати з країни і звернувся з проханням про надання політичного притулку у Великобританії. Про це повідомляє катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра" з посиланням на офіційні британські джерела.

Суддя Рауф Абдель Рахман прибув до Лондона ще торік у грудні за туристичною візою. У поїздці його супроводжували дружина і троє дітей. Наприкінці лютого він подав документи з проханням надати йому політичний притулок. Причиною втечі судді з Іраку могли стати погрози йому і його сім`ї, зазначає телеканал.

Розгляд питання про надання політичного притулку іракському судді може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Суддя Рауф Абдель Рахман вів процес у справі про масове вбивство жителів шиїтського села Ад-Дуджейль 1982 року. У причетності до злочину звинувачувалися вищі керівники Іраку на чолі з екс-президентом Хусейном. 5 листопада він зачитав рішення суду про виголошення смертних вироків Хусейнові, а також колишньому голові військової розвідки Барзану ат-Тікріті та голові революційного трибуналу Авваду аль-Бандару.

Поваленого президента Іраку стратили 30 грудня минулого року. Ат-Тікріті і аль-Бандар були повішені 15 січня 2007 року.

РІА "Новости"