Аргентина і Бразилія відмовляться від долара США

Аргентина і Бразилія відмовляться від американського долара при розрахунках за двосторонніми торговими угодами. Як повідомив в Буенос-Айресі міністр фінансів Бразилії Гуїдо Мантега, з червня поточного року всі розрахунки здійснюватимуться в національній валюті двох країн. "Це спростить торгівлю і скоротить посередницькі витрати", - заявив Г.Мантега після зустрічі з міністром економіки Аргентини Фелісою Міселі, передає Reuters.

Бразилія і Аргентина, найбільш економічно розвинені країни в Латинській Америці, також мають намір залучити до угоди Парагвай, Уругвай і Венесуелу. Ці п`ять країн входять в південноамериканського торгового блоку МЕРКОСУР.

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