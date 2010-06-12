У Держдумі РФ вважають позаблоковий статус найвигіднішим для України

Позаблоковий статус є сьогодні найвигіднішим для України.

Таку думку УНІАН висловив віце-спікер Держдуми РФ Олександр БАБАКОВ, коментуючи прийнятий за основу Верховною Радою України проект закону «Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики».

«Позаблоковий статус України – це вкрай прагматичний підхід до сьогоднішньої ситуації. Така позиція є найвигіднішою для України тому, що позаблоковий статус не виключає розвитку контактів з усіма структурами і залишає можливість в майбутньому вирішувати багато питань», - сказав О.БАБАКОВ.

Він також нагадав, що сьогодні позаблоковий статус актуальніший для Української держави, бо різні соціологічні опитування свідчать, що українці не підтримують вступу до НАТО.

«Нині на порядку денному не стоїть питання ні НАТО, ні ОДКБ. Україна таким чином займає зрозумілу для всіх позицію, що дасть змогу їй розвивати свій колосальний економічний і політичний потенціал», - сказав він. При цьому О.БАБАКОВ наголосив, що нещодавня неоднозначність і розмитість позицій української еліти завжди залишали місце для спекуляцій, але сьогодні цього немає.

Він також упевнений, що Україні не варто боятися розташування між двома військовими блоками, оскільки існуюча інтеграція в економічній, політичній, гуманітарній і військово-технологічній сферах така, що всі країни зацікавлені в знаходженні компромісів із спірних питань.

Він упевнений, що позиція України про позаблоковий статус чітко свідчить, що вона готова співпрацювати з усіма країнами і брати участь у вирішенні найскладніших світових проблем.

«Така заява української влади має дуже високу ціну. Це - тріумф здорового глузду. Не варто в цьому шукати чиюсь перемогу - чи то Росії, США чи інших держав – ми повинні розглядати зовнішню політику України як політику суверенної держави.

Сьогодні позаблоковий статус України – це перемога зовнішньополітичного курсу керівництва України», - впевнений О.БАБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада прийняла за основу запропонований Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону “Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики”.

У своєму законопроекті “Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики” В.ЯНУКОВИЧ пропонує виключити із законодавства норми, згідно з якими держава інтегрується в євроатлантичний простір безпеки і хоче набути членства в НАТО.

Також Президент пропонує визначити пріоритетним завданням зовнішньої політики отримання нашою державою членства в Європейському Союзі.