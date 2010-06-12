Росіяни перед візитом Качинського не дали полякам документації летовища?

Російські служби не надали польській стороні документації Смоленського летовища, яку поляки двічі просили напередодні візиту Президента Польщі Леха Качинського до Росії в квітні цього року.

Яка передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із найавторитетніших польських тижневиків Wprost з посиланням на дані Військово-повітряних сил Польщі.

За даними видання, перше прохання надати документацію, яка включає карти для посадки, схему летовища та зв’язку, було надіслане російським властям 18 березня 2010 року.

Росіяни не відповіли на це звернення, стверджує видання.

31 березня, за даними тижневика, поляки вдруге звернулися з проханням надати таку документацію, однак знову не отримали відповіді.

Газета також зауважує, що у першому листі поляки просили також визначити диспетчера для посадок літака глави польського уряду Дональда ТУСКА, який прилітав до Смоленська 7 квітня та Президента Польщі Л.Качинського, візит якого був запланований на 10 квітня.

Це прохання, за даними тижневика, також залишилося без відповіді.

Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі розбився 10 квітня під час заходу на посадку в умовах сильного туману на військове летовище «Північне» під Смоленськом.

Жоден із 96 пасажирів, більшість з яких були польськими високопосадовцями, які їхали на заходи з відзначення 70-ї річниці Катинської трагедії, не вижив.

Міждержавна авіаційна комісія (МАК), яка розслідує причини Смоленської авіакатастрофи, в своєму попередньому оприлюдненому у травні рапорті не вказала безпосередніх причин трагедії.

Представники МАК, яка контролюється росіянами, непрямо називають головними винуватцями катастрофи екіпаж Л.Качинського, який попри рекомендації через погану погоду не намагатися посадити машину – спробували це зробити.

Водночас польські власті вважають, що співвідповідальним за трагедію може бути диспетчер Смоленського летовища, який міг дати неправильні дані пілотам польського Президента. Зокрема, за оцінками польських експертів, за 25 секунд до кататсрофи диспетчер підтвердив правильність курсу екіпажу в той час, як літак перебував нижче рівня, на якому він повинен був перебувати.