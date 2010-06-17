Пенсійний вік зростатиме на чотири місяці щороку

Французький уряд заявив про намір збільшити пенсійний вік з 60 до 62 років, проти цього виступають соціалістична опозиція і профспілки, передає РІА "Новости" з посиланням на французькі ЗМІ.

Президент Франції Ніколя Саркозі наприкінці травня заявив, що зниження пенсійного віку з 65 до 60 років, яке провів 1982 року президент-соціаліст Франсуа Міттеран, багато в чому спричинило нинішню тяжку ситуацію в країні. Дефіцит бюджету Франції цього року досягне рекордних 8% ВВП.

У середу міністр праці Ерік Верт представив на прес-конференції проект пенсійної реформи. Згідно з ним, пенсійний вік у 2018 році становитиме 62 роки. Він зростатиме поступово, на чотири місяці за рік, починаючи з 1 липня 2011 року. Збільшення пенсійного віку пошириться на всі сектори. Застосовувати його почнуть до працюючих, які народилися не раніше 1951 року.

Крім того, уряд має намір протягом десяти років збільшити виплати державних службовців до фонду соцзабезпечення до рівня виплат в приватному секторі. Нині держслужбовці платять до фонду лише 7,85% заробітної плати, натомість у приватному секторі виплати становлять 10,55%. Пенсійна реформа передбачає також збільшення на 1% виплат до фонду соцзабезпечення для тих категорій працівників, які одержують найбільший дохід і, отже, платять найвищий прибутковий податок. Цей захід може принести до пенсійного бюджету 3,7 мільярда євро.

На думку міністра бюджету, ці та ряд інших заходів дозволять вирівняти дефіцитний пенсійний бюджет до 2018 року і зробити його профіцитним у 2020 році з надлишком у розмірі 100 мільйонів євро.