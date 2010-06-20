"Аль-Каїда" висунула свої вимоги до США
21:52, 20 червня 2010Світ
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"Обама більше не такий популярний"
Терористичне угруповання "Аль-Каїда" знов висунуло свої вимоги до США для припинення війни. Як повідомив у 24-хвилинному відеозверненні англомовний представник угруповання, президент США Барак Обама повинен вивести свої війська з Афганістану й Іраку, припинити підтримувати Ізраїль, припинити втручатися в справи мусульман і відпустити всіх мусульман, які перебувають в ув`язненні, передає Associated Press.
Він також нагадав, що демократична партія, лідером якої є очільник Білого дому, в січні ц.р. програла вибори в сенат від штату Массачусетс. Відтак, Б.Обама "більше не популярний, як був рік тому або біля того".
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