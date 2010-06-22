Китай і Росія - лідери промислового шпигунства в Німеччині
07:12, 22 червня 2010Світ
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Міністр склав доповідь за рік
Китай і Росія - лідери промислового шпигунства за підприємствами Німеччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр в своїй доповіді про охорону конституції ФРН за 2009 р. Він пов`язує зростання показника з поширенням інтернету, передає Deutsche Welle.Основними сферами шпигування є, на думку Т.де Мезьєра, економіка, наукові дослідження і розробки, причому інтерес представляють як технічна інформація, так і стратегії управління підприємствами.
Щодо внутрішніх погроз, то керівник МВС ФРН назвав екстремістські політичні рухи і міжнародні терористичні організації.
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