Ющенко: Україна підтверджує свій намір реалізувати Копенгагенські критерії

Україна підтверджує свій намір реалізувати Копенгагенські критерії, необхідні для членства в ЄС.

Про це, як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО заявив у своєму виступі перед членами Данського товариства зовнішньої політики, представниками політичних та громадських кіл Королівства Данія, дипломатами і журналістами. Зустріч відбулася в приміщенні Фолькетінгу – Парламенту Данії.

«Сьогодні настав час нового реалізму у відносинах України з Європейським Союзом», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У своєму зобов’язанні відповідати Копенгагенським критеріям Україна керується прагненням побудувати стабільне, демократичне суспільство, зазначив Президент. «Ми свідомі гострої необхідності зосередитися, насамперед, на суті реформ, не підміняючи її деклараціями і не випереджуючи кінцевої мети», – сказав він, додавши, що членство в ЄС є стратегічною метою України, але не самоціллю.

Президент нагадав, що Копенгагенські критерії вимагають стабільності демократичних інститутів, верховенства права. Вони передбачають здатність національної економіки витримувати виклики вільної конкуренції. Критерії визначають спроможність держави взяти на себе обов’язки політичного, економічного, валютного союзів.

«Перетворення, необхідні для виконання цих критеріїв, – це єдиний шлях перетворення нашої країни на успішного, конкурентноздатного учасника європейського життя», – наголосив Президент. Глава держави відзначив, що зробить усе можливе для повної реалізації цих критеріїв. «Київ приймає сьогодні Копенгагенські критерії як критерії власної перспективи», – сказав він.

У цій масштабній праці Україна сподівається на розуміння і підтримку своїх партнерів і прихильників по всій Європі. Відтак, Президент виступив з ініціативою створення своєрідної «групи мудрих» – інтелектуального товариства друзів України за участю відомих у Європі політиків і лідерів. «Спільно з державними та урядовими чиновниками України така група буде покликана виробити системне бачення подальшого ходу євроінтеграційних реформ в Україні», – зазначив глава держави.

Президент запевнив, що в Україні усвідомлюють вагу викликів, які постали нині перед Європейським Союзом. Водночас, на його переконання, без України та без інших країн нашого регіону повноцінного об’єднання Європи не відбудеться.

Глава держави закликав партнерів України керуватися реалістичними підходами і відійти від політичних дискусій, зосередившись на суті відносин. «Це – головна ідея спільної роботи над новою посиленою угодою про партнерство і над створенням зони вільної торгівлі», – сказав він. На переконання В.Ющенка, така політика нового реалізму створить передумови для справжнього євроінтеграційного прориву України.