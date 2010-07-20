Саакашвілі про вибори, опозицію, європейську модель і бразильський футбол

Президент Грузії Михайло Саакашвілі виключає можливість проведення дострокових парламентських виборів у країні і вважає, що розглянути і прийняти нову Конституцію повноважний нині чинний парламент, повідомляє Новини-Грузія.

«Вибори пройдуть, як це і заплановано і хто б як стрибав: у 2012 році парламентські, а в 2013-му президентські», - заявив Саакашвілі, коментуючи заяву опозиції.

За його словами, опозиція «любить себе і хоче посади, а уряд любить грузинський народ і піклується про його майбутнє».

Саакашвілі наголосив, що проведення в Грузії дострокових виборів з урахуванням нещодавно проведених місцевих виборів і глобальної економічної кризи абсолютно виключене.

"Я сподівався, що політичні партії в результаті місцевих виборів (30 травня) стали зрілішими. Не можна постійно вимагати проведення нових виборів після того, як ти їх програєш. Це те саме, як вимагати проведення чемпіонату світу кожні три місяця, тільки тому, що Бразилія не змогла виграти чемпіонат", - заявив президент.

За словами Саакашвілі, він ще 2004 року заявляв, що Грузія перейде на європейську модель Конституції.

"Я свідомо не втручався в роботу конституційної комісії і не брав участь в обговоренні нового проекту", - наголосив президент.

Проект нової Конституції Грузії, робота над якою почалася рік тому, є "формою змішаного управління", де "домінують елементи парламентської республіки". Новий документ також істотно підсилює роль уряду, зокрема, ряд повноважень президента передається прем`єр-міністрові.