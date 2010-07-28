Близько 200 киргизьких студентів щорічно вивчають українську мову.

Про це УНІАН повідомив міністр освіти і науки Киргизії Канат САДИКОВ.

«Існує інтерес до збереження національної культури, і фахівці філологи, які вивчають, приміром, як основну мову російську, як другу слов`янську обирають українську мову», - сказав К.САДИКОВ.

Він зазначив, що при факультеті слов`янознавства Бішкекського гуманітарного університету діє Центр української мови та культури. Цей Центр створено в 2002 році за сприяння Посольства України в Киргизії, додав він.

«Саме там українська мова вивчається як друга іноземна за напрямками регіонознавство і лінгвістика при підготовці бакалаврів і магістрів», - сказав міністр.

За його словами, за 2009/2010 навчальний рік у цьому центрі пройшли навчання 44 студенти.

Окрім цього, українську мову вивчають у Киргизьско-російському слов`янському університеті на спеціальності російська філологія, а також у Киргизькому національному університеті.

«Загалом щорічно в Киргизстані українську мову вивчають 180-200 студентів», - сказав міністр освіти.

К.САДИКОВ зазначив, що закінчував факультет російської філології й вивчав українську мову як другу слов`янську. Міністр процитував декілька рядків із твору Т.Шевченка.

«Мені поставили за українську мову «четвірку». Сказали, що в мене незрозумілий акцент. Хоча зрозуміло, що у киргиза, який добре говорить російською, навряд чи буде вимова на «відмінно», - сказав він.

Окрім цього, К.САДИКОВ повідомив, що між Україною та Киргизією існує міжурядова угода про підготовку студентів. За його словами, цим документом передбачається обмін десятьма бюджетними місцями, які можуть вибрати громадяни України в киргизьких вузах, і навпаки - громадяни Киргизії в українських вузах.

«Останні два роки у зв`язку з тим, що не було взаємного інтересу в продовженні навчання в цих вузах, ця квота скоротилася до п`яти осіб. Річ у тому, що Україна виділяє ці місця із застереженням, що вони повинні виділятися для осіб української національності, громадян Киргизстану, які проживають на території Киргизстану», - сказав він.

К.САДИКОВ зазначив, що для вирішення цього питання міністерство звертається до Українського культурного центру, до української громади й до Посольства України в Киргизії.

Водночас він зазначив, що після створення за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці країн учасниць СНД Мережевого університету Співдружності, цю проблему може бути вирішено, й студенти двох країн зможуть їздити один до одного. Він нагадав, що по два вузи України та Киргизії входять до Мережевого університету країн СНД.

«Зараз цей варіант почав працювати», - підкреслив К.САДИКОВ.