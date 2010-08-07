Громадян США попереджають про небезпеку поїздки до Росії

Держдепартамент США попереджає американських громадян про небезпеки, пов`язані з пожежами в Росії.

"Держдепартамент попереджає американських громадян про ризики поїздок до Російської Федерації через пожежі в Росії та їх вплив на безпеку, якість повітря і роботу транспорту. Це попередження чинне на строк до 5 вересня 2010 року", - йдеться в переданому до РІА “Новости” повідомленні відомства.

У документі наголошується, що лісові пожежі і спека стали причиною небезпечного рівня забруднення повітря, а також призвели до затримок і скасування рейсів.

"Люди, що мають намір їхати до Москви і її навколишніх районів, повинні ретельно обміркувати свої плани у зв`язку з ситуацією, що склалася. Небезпечний стан повітря означає, що людям з серцевими і легеневими захворюваннями, літнім людям і дітям не слід залишати приміщення і потрібно утримуватися від великої активності. Великої або тривалої активності поза приміщеннями слід уникати всім", - наголошується в документі.