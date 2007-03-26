”Міс США” стала 21-річна журналістка з Теннессі (фото)

21-річна Речел Сміт (Rachel Smith) з штату Теннессі стала володаркою титулу "Міс США", передає Associated Press. Конкурс проходив в Голлівуді в залі Kodak Theater, де з 2002 року проводяться нагородження премією "Оскар".

У фіналі Сміт обійшла представниць штатів Каліфорнія, Канзас, Невада і Род-айленд. Переможниця родом з міста Кларксвіль (Clarksville), вона закінчила університет Белмонта за фахом "журналістика", а останній рік стажувалась в компанії, яка знімає "Шоу Опри Уїнфрі".

Переможниця "Міс США" протягом року живе в шикарних апартаментах в Нью-Йорку, але велику частину цього часу їй доведеться провести в дорозі - вона повинна представляти інтереси організації "Міс Всесвіт" і підвищувати рівень інформованості жінок про рак грудей і яєчників.

Лента.ру