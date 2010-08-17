Компанія BP виділила 52 мільйони на боротьбу зі стресом і депресією

Компанія BP виділила 52 мільйони доларів на боротьбу з депресією і стресом у жителів чотирьох прибережних штатів, на психологічному стані яких позначилася екологічна катастрофа в Мексиканській затоці. Про рішення керівництва компанії повідомляє AFP.

За словами представників компанії, кошти розподілять між організаціями у сфері охорони здоров`я, по допомогу яких зможуть звернутися жителі чотирьох штатів. 10 мільйонів доларів одержить урядова Адміністрація з медичних послуг і питань наркоманії і токсикоманії (Substance Abuse and Mental Health ServicesAdministration, SAMHSA), 15 мільйонів доларів виділять управлінню охорони здоров`я штату Луїзіана, по 12 мільйонів дістанеться управлінням психічного здоров`я Алабами і Міссісіпі, і ще 3 мільйони одержить управління з питань сімей і дітей у штаті Флорида.

У чотирьох штатах будуть запущені спеціальні програми психологічної допомоги, взяти участь у яких можна буде, зв`язавшись із фахівцями з безкоштовної "гарячої лінії". В управлінні з питань сімей і дітей штату Флорида журналістам уже заявили, що при необхідності від BP попросять додаткового фінансування цих програм.

Аварія на нафтовій платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці сталася 20 квітня 2010 року. В результаті вибуху і пожежі загинули 11 робочих, а потім з пошкодженої свердловини у води затоки почала витікати нафта. Тільки на початку серпня, після кількох невдалих спроб герметизації свердловини, фахівцям BP вдалося її зацементувати. Нафта встигла досягти берегів усіх п`яти американських штатів, які омивають води затоки: Луїзіани, Флориди, Міссісіпі, Алабами і Техасу. При цьому в Техасі забруднення виявилися найменш значними.

13 серпня стало відомо, що власті штату Алабама подали до суду на компанію BP і її ділових партнерів, причетних до експлуатації платформи, розробки родовища і ліквідації наслідків катастрофи. Сума збитку, якого, з точки зору позивачів, було завдано штату, поки не називається.

Лента.ру