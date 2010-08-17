Китай став другою економікою в світі

Обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю за підсумками другого кварталу 2010 року перевершив аналогічний показник Японії. КНР, таким чином, стала другою найбільшою економікою світу після США, повідомляє агентство ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з опублікованими статистичними даними, обсяги ВВП Японії та Китаю за вказаний період становили відповідно 1,286 трлн. і 1,335 трлн. доларів.

Разом із тим, китайські чиновники й урядові експерти в своїх коментарях традиційно постаралися принизити значення цього факту, вказавши, що абсолютні показники ВВП у даному випадку не відображають реальну економічну потужність держави.

"Китай є країною, що розвивається, - заявив представник міністерства торгівлі КНР ЯО Цзянь. - Структуру китайського економічного розвитку як і раніше треба вдосконалювати, необхідні зусилля для підвищення якості економіки й життя людей". Він зазначив, що в країні за межею бідності перебувають понад 40 млн. осіб.

"Ми повинні говорити, перш за все, не про абсолютні показники ВВП, а про розмір ВВП на душу населення", - підкреслив ЯО Цзянь.

У 2009 році середній дохід на душу населення в Китаї становив 3,6 тис. доларів на рік. У Японії аналогічний показник дорівнював 37,8 тис. доларів.

Водночас, NEWS.ru зазначає, що на початку тижня Wall Street Journal, грунтуючись на даних за перше півріччя, писала про те, що Китай лише готується зайняти другий рядок у світовій економічній табелі про ранги. В номінальному виразі ВВП Японії за перше півріччя цього року становив 2,578 трлн. доларів, а Китаю - 2,532 трлн. доларів.