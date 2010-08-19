Суд заборонив на місяць друкувати фотографії вбивств у пресі
07:25, 19 серпня 2010Світ
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У Венесуелі наближаються вибори
Суд Венесуели заборонив на один місяць друкувати в національних виданнях фотографії і графіку, на яких зображені вбивство або той чи інший вид насильства, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Заборона була введена псля того, як дві опозиційні газети оприлюднили знімки зрешечених кулями тіл. На фотографіях тіла були показані зваленими в купу в морзі.
Влада країни заявляє, що своєю забороною захистить дітей від подібних знімків.
Проте представники видань вважають, що це наступ на свободу слова напередодні виборів до парламенту у вересні цього року.
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