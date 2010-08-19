Сильні пожежі швидко поширювалися через відсутність розвідки

Сильні пожежі швидко поширювалися через відсутність належного моніторингу ситуації в лісах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав глава МНС РФ Сергій ШОЙГУ.

«Основне завдання при боротьбі з лісовими пожежами в такий період - своєчасна розвідка і дуже швидке виявлення і гасіння виникаючих пожеж», - сказав С.ШОЙГУ.

За його словами, з цим завданням справилися в Татарстані, де був організований цілодобовий моніторинг за ситуацією і реагування на неї. С.ШОЙГУ зазначив, що в цьому регіоні щодня виникало до 200 вогнищ пожеж, але вони того ж дня приборкувалися.

«Коли ситуація виходить з під контролю - це означає недорозвідали, недодивилися. Це означає, пожежі прийняли такі масштаби, при яких треба підключати серйозні, величезні сили», - сказав С.ШОЙГУ.

«Я вважаю, що основна причина розвитку такої ситуації – невчасне сповіщення про пожежі», - додав він.

За словами міністра, з початку сильних пожеж у Росії вдалося відстояти від вогню понад 4 тис. населених пунктів. При цьому в деяких випадках евакуювалося по 7 тис. чоловік.