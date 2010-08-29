ЄС підписав договір про демонтаж ядерних об'єктів Іраку

Європейський Союз підписав з Іраком угоду про демонтаж, резервацію і дезактивацію ядерних об`єктів, збудованих за Саддама Хусейна, повідомляє Радіо "Свобода".

Досі своїми силами Іраку вдалося закрити тільки один ядерний об`єкт - в центрі Багдада.

Програма ЄС з підготовки іракських фахівців і постачання устаткування розрахована на 10 років. ЄС виділяє на ці цілі 3 мільйони 200 тисяч доларів. У проекті беруть участь близько 80 іракських науковців.