ЄС підписав договір про демонтаж ядерних об'єктів Іраку
22:33, 29 серпня 2010Світ
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Євросоюз виділяє 3,2 млн. доларів
Європейський Союз підписав з Іраком угоду про демонтаж, резервацію і дезактивацію ядерних об`єктів, збудованих за Саддама Хусейна, повідомляє Радіо "Свобода".
Досі своїми силами Іраку вдалося закрити тільки один ядерний об`єкт - в центрі Багдада.
Програма ЄС з підготовки іракських фахівців і постачання устаткування розрахована на 10 років. ЄС виділяє на ці цілі 3 мільйони 200 тисяч доларів. У проекті беруть участь близько 80 іракських науковців.
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