Путін за Полярним колом обіцяв не підвищувати пенсійний вік
19:45, 31 серпня 2010Світ
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"Питання навіть не розглядається"
Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не бачить необхідності в підвищенні пенсійного віку в Росії.
Таку заяву він зробив сьогодні, спілкуючись з робітниками ГМК "Норнікель".
"У нас є дефіцит пенсійного фонду, але ми в змозі покрити його з федерального бюджету", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. При цьому прем`єр наголосив, що "зараз це питання навіть не розглядається".
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