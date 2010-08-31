Путін за Полярним колом обіцяв не підвищувати пенсійний вік

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не бачить необхідності в підвищенні пенсійного віку в Росії.

Таку заяву він зробив сьогодні, спілкуючись з робітниками ГМК "Норнікель".

"У нас є дефіцит пенсійного фонду, але ми в змозі покрити його з федерального бюджету", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. При цьому прем`єр наголосив, що "зараз це питання навіть не розглядається".