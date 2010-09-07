Меркель має намір вивести країни Балтії з енергетичної ізоляції

Головними темами зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Литви Далі Грибаускайте стали питання енергетики і будівництва в балтійській державі нової АЕС, а також криза євро і стратегія НАТО, повідомляє Deutsche Welle.

Федеральний канцлер Німеччини 6 вересня перебувала з візитом в Литві. Під час зустрічі з президентом вона пообіцяла підтримку в проекті будівництва атомної електростанції замість виведеної наприкінці минулого року з експлуатації Ігналінської АЕС. За словами Меркель, за необхідності Берлін надасть допомогу і в пошуку інвесторів.

Меркель назвала "незадовільним" енергопостачання в Литві, повідомляє AFP. Вона відзначила ізольованість балтійських держав у цьому питанні і їх недостатню інтеграцію в спільний ринок Євросоюзу. Німецький канцлер наголосила, що ця проблема має стати однією з тем майбутнього саміту ЄС.

Меркель і Грибаускайте обговорили також проблеми бюджетної політики Євросоюзу і питання стратегії Північноатлантичного альянсу. За словами литовського президента, балтійські держави планують розвивати співпрацю в питаннях безпеки. Вони, як і раніше, зацікавлені в тому, щоб використовувати членство в НАТО з метою захисту від можливої агресії з боку Москви, наголосила Грибаускайте.

Ввечері 6 вересня Ангела Меркель прибула до Риги, де сьогодні зустрінеться з латвійським президентом Валдісом Затлерсом.