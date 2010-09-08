Польські військові візьмуть участь у навчаннях "Козацький степ"

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ обговорив у Варшаві з главою Бюро Національної безпеки Польщі (BBN) Станіславом КОЗЄЄМ питання регіональної безпеки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського BBN.

«Сторони погодилися, що подальший розвиток польсько-українського співробітництва в сфері безпеки - в інтересі обох сторін, особливо в ситуації декларованого Україною позаблокового статусу”, - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, М.ЄЖЕЛЬ сьогодні також провів зустріч із заступником глави МЗС Польщі Генриком ЛІТВІНОМ.

Як повідомляв УНІАН, міністерства оборони України та Польщі підписали сьогодні у Варшаві договір про обмін інформацією у військовій сфері та про авіаперельоти.

Також, за даними польського міністерства, міністри домовилися про відновлення участі польських військових у навчаннях „Козацький степ”.

Довідка УНІАН. Міністр оборони України М.ЄЖЕЛЬ 6-7 вересня перебував з візитом у Польщі, під час якого відвідав міжнародну оборонну виставку у Кєльцах та провів низку зустрічей у Варшаві.