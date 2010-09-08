Польські військові візьмуть участь у навчаннях "Козацький степ"
Міністр оборони України завершив візит
Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ обговорив у Варшаві з главою Бюро Національної безпеки Польщі (BBN) Станіславом КОЗЄЄМ питання регіональної безпеки.
Про це УНІАН повідомила прес-служба польського BBN.
«Сторони погодилися, що подальший розвиток польсько-українського співробітництва в сфері безпеки - в інтересі обох сторін, особливо в ситуації декларованого Україною позаблокового статусу”, - відзначила прес-служба.
Згідно з повідомленням, М.ЄЖЕЛЬ сьогодні також провів зустріч із заступником глави МЗС Польщі Генриком ЛІТВІНОМ.
Як повідомляв УНІАН, міністерства оборони України та Польщі підписали сьогодні у Варшаві договір про обмін інформацією у військовій сфері та про авіаперельоти.
Також, за даними польського міністерства, міністри домовилися про відновлення участі польських військових у навчаннях „Козацький степ”.
Довідка УНІАН. Міністр оборони України М.ЄЖЕЛЬ 6-7 вересня перебував з візитом у Польщі, під час якого відвідав міжнародну оборонну виставку у Кєльцах та провів низку зустрічей у Варшаві.