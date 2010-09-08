Пропозиція палити 11 вересня Коран зазнала різкої критики

Пастор однієї з американських церков у Флориді закликав парафіян відзначити чергову річницю терактів 11 вересня публічним спаленням у суботу кількох копій Корану.

Проте акції, що супроводжуються спалюванням Корану, можуть серйозно вплинути на безпеку американських військ, зазначає РІА "Новости". "Проведення таких акцій не залишиться непоміченим в таких місцях, як Афганістан, де нашим військам може бути завдано шкоди", - сказав на брифінгу офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс.

Представник держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив журналістам, що акцію, якщо вона відбудеться, він визнає неамериканською. "Це не по-американськи. Цей вчинок не відповідає принципам релігійної терпимості і релігійної свободи", - зазначив Кроулі.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що не радить проводити подібні акції і категорично засуджує саму ідею їх проведення.

Командувач силами НАТО в Афганістані американський генерал Девід Петреус також застеріг співгромадян від необачних вчинків. На думку генерала, здійснюючи подібні необдумані дії, американці можуть поставити під загрозу життя своїх співгромадян, які служать нині в Афганістані.

Генеральний секретар Світової ісламської ліги (СІЛ) Абдалла бен Абдель Мохсен Ат-туркі ще в серпні рішуче засудив заклики американського пастора палити Корани. У спеціальній заяві Ат-туркі попередив про небезпеку цієї антимусульманської акції. Він заявив, що заклики відзначати 11 вересня щорічно як "міжнародний день спалення Корану" є грубим порушенням норм і законів міжнародного права, затверджених ООН, і викликають різкий протест з боку більш ніж 1,5 мільярда мусульман. А також - з боку урядів мусульманських країн, які вимагають від США не допустити проведення блюзнірської акції і заборонити Джонсу ображати іслам і мусульман.

Ряд християнських організацій виступили з критикою ініціативи пастора.

Проте пастор Террі Джонс заявив, що не відступатиметься від своїх планів, повідомляє Бі-Бі-Сі. "Ми повинні надіслати чіткий сигнал радикальним елементам в ісламі", - заявив він.