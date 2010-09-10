Кількість жертв теракту у Владикавказі досягла 17 осіб

Більше ста людей залишаються в лікарнях

У Республіканській клінічній лікарні Північної Осетії помер постраждалий від теракту, здійсненого 9 вересня на Центральному ринку Владикавказа, повідомляє РІА “Новости”. Таким чином, кількість жертв вибуху досягла 17 людей. Поранення одержали 138 осіб, більше 100 перебувають у лікарнях. Вибух стався у четвер, об 11:20. Терорист-смертник підірвав біля головного входу на ринок замінований автомобіль ГАЗ-3110. Потужність вибухового пристрою оцінюють в 30-40 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter