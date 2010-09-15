Ізраїль готовий повернути Сирії Голанські висоти

Ізраїль і Сирія можуть укласти мирну угоду протягом року. При цьому Ізраїль готовий повернути Сирії анексовані в неї Голанські висоти, але тільки через 10-15 років.

Про це, як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це пише інформована кувейтська газета "Аль-Джаріда" з посиланням на послання прем`єр-міністра Ізраїлю Біньяміна НЕТАНЬЯХУ президенту Сірії Башару АСАДУ. Воно було передане через французького дипломата Жан-Клода КУССЕРАНА, котрий відвідав днями Дамаск, пише газета.

На думку "Аль-Джаріди", "у найближчі місяці слід чекати серйозних змін в ізраїльсько-сирійських відносинах".

Інші арабські ЗМІ повідомляють сьогодні, що в четвер спецпредставник президента США по Близькому Сходу Джордж МІТЧЕЛЛ також побуває в Дамаску, де проінформує сирійське керівництво про хід прямих палестино- ізраїльських переговорів. Передбачається, що він обговорить можливість сирійського внеску в успіх цього процесу.