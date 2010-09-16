Сьогодні у Брюсселі зустрінуться голови держав ЄС

Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, лідери Євросоюзу планують обговорити питання подальшої співпраці зі стратегічними партнерами ЄС.

Серед основних завдань – визначення ряду заходів для посилення ефективності Європейської зовнішньої політики.

Крім того, лідери країн-членів Європейського Союзу оцінять прогрес у діяльності Робочої групи з економічного врядування.