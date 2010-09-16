Сьогодні у Брюсселі зустрінуться голови держав ЄС
09:58, 16 вересня 2010Світ
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Відбудеться засідання Європейської Ради
Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС).
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, лідери Євросоюзу планують обговорити питання подальшої співпраці зі стратегічними партнерами ЄС.
Серед основних завдань – визначення ряду заходів для посилення ефективності Європейської зовнішньої політики.
Крім того, лідери країн-членів Європейського Союзу оцінять прогрес у діяльності Робочої групи з економічного врядування.
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