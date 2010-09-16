США очікують, що замовники убивства Гонгадзе, будуть покарані

У зв`язку з відзначенням десятої річниці викрадення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Гельсінкська комісія США висловила стурбованість ходом розслідування справи та останніми тенденціями обмеження свободи ЗМІ в Україні.

Голова комісії, сенатор Бенджамін Кардін, заявив: «Я стурбований, що через 10 років після зникнення Гонгадзе і 5 років після Помаранчевої революції, ми спостерігаємо згортання свободи преси в Україні». Зокрема сенатор закликав президента Януковича розслідувати зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва.

Конгресмен Елсі Хастінгс, співголова комісії, наполягає на притягненні до відповідальності замовників убивства Гонгадзе: «Хоча трьох убивць Гонгадзе засуджено, ми в очікуванні того дня, коли всі ті, хто замовив цей злочин, будуть притягнуті до відповідальності». Хоча українці можуть пишатися прогресом у демократичному розвитку, останнім часом згортання свободи преси і свободи зібрань, залякування журналістів, науковців, лідерів громадських організацій працівниками СБУ ставить під питання дотримання стандартів ОБСЄ, вважає Хастінгс.

Американська Комісія безпеки та співробітництва у Європі, відома також як Гельсінкська комісія США, є незалежним органом уряду США, що слідкує за дотриманням Гельсінкських угод щодо прав людини та принципів демократії у 56 країнах.

Комісія складається з дев`яти сенаторів, дев`яти конгресменів з Палати представників, а також по одному представнику із Державного департаменту, міністерств оборони та торгівлі.