Росія може надати НАТО авіацію для Афганістану

Міноборони Росії готове надати НАТО літаки військово-транспортної авіації, повідомив російським журналістам міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, який перебуває з офіційним візитом у США.

"Ми готові надати допомогу в придбанні США партії вертольотів Мі-17 для афганської армії. Але це питання Сенату. Ми навіть, якщо у американців є потреба, на діловій основі готові надати їм літаки військово-транспортної авіації", - наводить його слова РІА "Новости".

Для Міноборони Росії це вигідно, оскільки дозволить завантажити військово-транспортну авіацію.

При цьому міністр не виключив, що військово-транспортні літаки можуть бути надані як для коаліційних сил в Афганістані, так і для збройних сил іншої країни. "Наприклад, це питання ми обговорювали з французами", - повідомив він.

Сердюков сказав, що питання про постачання Мі-17 він обговорював з міністром оборони США Робертом Гейтсом. "Крім того, Росія готова поділитися з американцями досвідом, набутим у період війни в Афганістані від ветеранів збройних сил", - сказав Сердюков.

Кажучи про інші теми, порушені на переговорах з Гейтсом, глава Міноборони РФ розповів, що з американцями обговорювалася, зокрема, ситуація в Киргизії. США, за словами Сердюкова, хвилює доля їх військово-повітряної бази в цій країні.