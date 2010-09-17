Закаєв шокований затриманням у Польщі: це якийсь кошмарний сон

Голова уряду Чечні у вигнанні Ахмед ЗАКАЄВ шокований позицією влади Польщі у питанні його затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

А.ЗАКАЄВ зауважив, що лише цього року він чотири рази був у Польщі і жодного разу не мав проблем із правоохоронцями. «Відвідував Польщу, почував себе тут, як вільна людина. Польща – це держава, яку, без перебільшення, полюбив, як багато чеченців та росіян, за її відчайдушну боротьбу за звільнення від радянської диктатури», - відзначив він.

А.ЗАКАЄВ наголосив, що профспілковий рух „Солідарність”, який боровся за повалення комуністичного режиму у Польщі наприкінці 1989 року, надихав чеченців на боротьбу за незалежність.

“Тепер я, який приїжджає, аби шукати дороги для визволення свого народу з того самого ярма, з якого звільнялися поляки, маю почуватися злочинцем!? Це якийсь кошмарний сон, не лише мій, але тих, хто боролися у лавах “Солідарності”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польська поліція сьогодні вранці у Варшаві затримала А.ЗАКАЄВА, оголошеного у міжнародний розшук Росією.

А.ЗАКАЄВ прибув до Польщі для участі у Третьому Світовому чеченському конгресі, який розпочався 16 вересня у польскому Пултуску під Варшавою.