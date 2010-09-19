Результат виборів у Швеції в будь-якому разі буде історичним

У неділю в Швеції відбудуться вибори до парламенту і органи місцевого самоврядування, в яких вперше візьмуть участь не окремі політичні партії, а два блоки, - правоцентристський і "червоно-зелений", повідомляє Бі-Бі-Сі.

До першого ввійдуть Помірна коаліційна партія, Народна партія-ліберали, Християнсько-демократична партія, Партія центру, до другого - Соціал-демократична робітнича партія, Ліва партія та Партія охорони довкілля.

Крім того, чотиривідсотковий поріг може подолати націоналістична партія "Шведські демократи".

Всього в Швеції право голосу мають сім мільйонів осіб.

Результат виборів у будь-якому випадку буде історичним: у шведів вперше може з`явитися прем`єр-жінка, або праві партії вперше залишаться при владі на другий термін.