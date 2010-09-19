Російській армії особливо потрібні священники

Військовослужбовці особливо потребують духовної підтримки, і військові священики РПЦ повинні з`явитися в армії і на флоті найближчим часом, заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил на зустрічі з особовим складом 16-ї ескадри підводних човнів Тихоокеанського флоту на пірсі закритого міста-порту Вілючинськ (Камчатка).

"Рішенням президента РФ у Збройних силах Росії починає розвиватися інститут військового духівництва. Поки що ми робимо найперші кроки - можливо, недостатньо енергійні. Але, оскільки закладена юридична база, сподіваюся, в найближчому майбутньому в наших військах, в армії, на флоті, з`являться священнослужителі, які пліч-о-пліч з військовиками нестимуть служіння, духовно укріплюючи тих, хто реально потребує духовної підтримки", - наводить слова Кирила РІА "Новости".

Військова людина, за його словами, потребує духовної підтримки. Тому що ризики, пов`язані з військовою службою, настільки великі, що їх не можна компенсувати ніякими матеріальними благами.