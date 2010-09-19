На виборах у Швеції оголошено екзит-поли

За даними exit-poll, на виборах до парламенту Швеції перемагає правляча коаліція "Альянс за Швецію", яку очолює прем`єр-міністр країни Фредрік Рейнфельд. За даними опитувань на виході з виборчих дільниць, коаліція набрала 49,1% голосів, передає Associated Press.

Що стосується лівоцентристського блоку, до якого входять соціал-демократи, "зелені" і Ліва партія, то в них 45,1% голосів.

Націоналістичні "Шведські демократи" з антиіммігрантськими і антиісламськими гаслами набрали 4,6% голосів.

У Швеції сьогодні відбулися вибори до парламенту та органи місцевого самоврядування, в яких уперше взяли участь не окремі політичні партії, а два блоки, - правоцентристський і "червоно-зелений". До першого входять Помірна коаліційна партія, Народна партія - ліберали, Християнсько-демократична партія, Партія центру, до другого - Соціал-демократична робітнича партія, Ліва партія та Партія охорони довкілля.

Всього в Швеції право голосу мають 7 млн. осіб.

Нинішня правляча коаліція Швеції прийшла до влади в 2006 р.