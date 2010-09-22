США: Росія може вступити до НАТО, якщо захоче

Вступ Росії до НАТО можливий, проте вона має сама ухвалити рішення про це і зрозуміти, чи відповідає членство її інтересам, заявив постійний представник США при НАТО Іво Даалдер, повідомляє РІА "Новости". «У мене дуже простий погляд на можливість вступу Росії до НАТО. Північноатлантичний договір чітко зазначає, що кожна країна, кожна європейська країна має право вступити до НАТО. Росія - європейськая країна і, відповідно, має право вступити до альянсу. Але членство Росії - не рішення НАТО, це рішення російського керівництва... і питання дотримань встановлених правилами процедур... Вступ Росії до альянсу можливий, але має відповідати інтересам Росії, і вона повинна прийняти сама це рішення», - сказав Даалдер у вівторок на брифінгу в прес-центрі для іноземних журналістів у Вашингтоні.

Американський дипломат виступив напередодні зустрічі Ради Росія-НАТО, яка пройде 22 вересня в Нью-Йорку.