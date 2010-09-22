75 китів-пілотів викинулися на берег у Новій Зеландії

Щонайменше 75 китів-пілотів викинулися сьогодні на мілководдя поблизу новозеландського острова Північний. 25 з них уже загинули.

До операції з порятунку китів залучені представники природоохоронних організацій і місцеві жителі, повідомляє «Газета.ру».

Що змушує цих гігантів викидатися на берег, для вчених поки що залишається загадкою. Кити-пілоти, що зовні нагадують дельфінів, відомі також як кити-гринда, дуже доброзичливі. Вони досягають в довжину майже 6 метрів і важать близько трьох тонн.