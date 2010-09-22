США вітають заборону на поставки до Ірану ракет з Росії
23:52, 22 вересня 2010Світ
1034 0
Медведєв підписав указ
США вітають підписання президентом Росії Дмитром Медведєвим указу про заборону на передачу Іранові ракетних систем С-300, заявив прес-секретар Ради національної безпеки Майк Хаммер.
"Білий дім гаряче вітає підписання президентом Росії указу, який забороняє передачу сучасних озброєнь до Ірану, включаючи С-300", - наводить його слова Бі-Бі-Сі.
Раніше Дмитро Медведєв підписав указ про заборону продажу Ірану ракетних систем С-300 і інших видів сучасних озброєнь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter