США вітають заборону на поставки до Ірану ракет з Росії

Медведєв підписав указ

США вітають підписання президентом Росії Дмитром Медведєвим указу про заборону на передачу Іранові ракетних систем С-300, заявив прес-секретар Ради національної безпеки Майк Хаммер. "Білий дім гаряче вітає підписання президентом Росії указу, який забороняє передачу сучасних озброєнь до Ірану, включаючи С-300", - наводить його слова Бі-Бі-Сі. Раніше Дмитро Медведєв підписав указ про заборону продажу Ірану ракетних систем С-300 і інших видів сучасних озброєнь.

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