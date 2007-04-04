Німеччина може краще за інших допомогти Україні

Експерт німецької Ради із зовнішньої політики Олександр РАР вважає, що у разі виникнення необхідності Німеччина могла б краще за інші країни допомогти Україні вийти з політичної кризи.

Така думка він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Добре було б, можливо, апелювати до німецького президентства в ЄС. Я кажу так тому, що Німеччина, якщо це знадобиться, може взяти роль неупередженого арбітра. У Німеччини дуже добрі і навіть дружні відносини з Росією, вона не налаштована антиамериканськи при пані Ангелі МЕРКЕЛЬ (канцлер Німеччини – УНІАН), вона в Європі має вагу, і за своїм статусом зараз могла б дещо зробити», - сказав політолог.

В той же час він підкреслив, що самостійно Німеччина не пропонуватиме свою допомогу. «Німеччина нічого не робитиме, якщо її просити не будуть, а попросити потрібно, звичайно, спільно, неодносторонньо, і запропонувати, що зробити», - сказав А.РАР.

Він також відзначив, що зараз, на його думку, питання надання Україні міжнародної допомоги поки що не стоїть, оскільки нинішнє розгортання конфлікту не дає для цього жодних підстав.

Говорячи про можливу міжнародну допомогу, політолог зазначив, що найголовніше, щоб така допомога пропонувалась доброзичливцями України.

«Але є і недоброзичливці, яких називати не будемо, це - країни, які розглядають Україну не як суб`єкт, а як об`єкт геополітики, які із задоволенням почнуть перетягувати її в один або інший бік, щоб, в першу чергу, реалізувати свої геополітичні інтереси, створити буфери в Європі. Ось цього не потрібно. Сподіваюся, що українські політики це теж добре розуміють, і не піддаватимуться на це», - підкреслив А.РАР.

Політолог додав, що у 2004 році Україна вже була на межі небезпечного конфлікту між Росією і Заходом, і повторення подібної ситуації було б дуже небажаним, як для Заходу, у якого і без цього відносини з Росією стають все напруженішими, так і для самої України.

А.РАР також висловив думку, що Рада Європи може допомогти Україні подолати нинішній політичний конфлікт, проте її роль буде недостатньо вагомою.

«Я думаю, повинні бути спільно (помічниками – УНІАН) Європейський Союз зі своїм інструментарієм і окремі доброзичливо налаштовані до України політики», - сказав він.

«Але перший крок повинен бути зроблений самою Україною. Якщо потреба в круглому столі є, я думаю, що Захід і, особливо, німецьке президентство в ЄС, не відмовиться від його організації, але я думаю, що поки це не настільки актуально», - підкреслив А.РАР.