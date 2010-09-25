Обама назвав "непробачними" слова Ахмадінежада

Президент США Барак Обама назвав вислови свого іранського колеги Махмуда Ахмадінежада про теракти 11 вересня "образливими", "повними ненависті" і "непробачними".

Президент Ірану напередодні в промові перед Генасамблеєю ООН припустив, що за терактами 11 вересня 2001 року стояли "деякі люди з американського уряду", які хотіли таким чином "врятувати від падіння світову економіку і зберегти сіоністський режим на Близькому Сході". У відповідь на його слова делегації США і всіх 27 країн Євросоюзу вийшли із залу.

"Це було образливо. Це було сповнено ненависті. І, особливо, в його випадку, коли він говорив на Манхеттені, лише трохи північніше Ground Zero (місце, де стояли зруйновані терактами 11 вересня хмарочоси Світового торговельного центру), в місці, де сім`ї втратили своїх улюблених, де люди всіх віросповідань, всіх рас вважають це головною трагедією покоління - в його випадку подібні заяви непробачні", - наводить РІА "Новости" слова Обама в інтерв`ю службі ВВС, яка веде мовлення на фарсі.