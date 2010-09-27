Кількість жертв аварії автобуса з туристами в Німеччини досягла 13 осіб

Кількість жертв аварії польського автобуса на сході Німеччини досягла 13 осіб, повідомляє NEWSru.

За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Польщі Марчина БОСАЦЬКОГО, «ще один пасажир автобуса помер у берлінському госпіталі від отриманих поранень». У тяжкому стані у німецьких лікарнях залишаються 15 потерпілих туристів, передає ІТАР-ТАСС.

Польська сторона підготувала транспортний літак CASA і вертольоти швидкої допомоги, які готові вилетіти за постраждалими, повідомив прес-секретар уряду Польщі Павло ГРАЩ.

На даний час ведеться перевірка списків імен загиблих і тих, хто отримав поранення, працює кілька "гарячих ліній", організовано поїздку до Німеччини родичів.

До Берліна для оцінки ситуації на місці прибули прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК і міністр охорони здоров`я Єва КОПАЧ.

Автокатастрофа сталася вранці у неділю на автостраді під Берліном. Група польських туристів у складі 47 осіб поверталася додому після екскурсії до Іспанії.