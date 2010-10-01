Спроба заощадити на поліції призвела до заколоту в Еквадорі

В Еквадорі тривають масові акції протесту військовослужбовців і поліцейських проти нового закону про обмеження їх грошових надбавок і пільг. Президент країни Рафаель Корреа заявив про спробу опозиції вчинити державний переворот.

Напередодні поліцейські вчинили спробу нападу на президента, про що він повідомив по телефону журналістам. Пізніше поліція застосувала сльозогін, щоб розігнати прихильників Корреа, які зібралися перед госпіталем, де він ховається вже кілька годин від мітингуючих військових і поліцейських.

Війська у свою чергу блокували головний аеропорт столиці країни Кіто, протестуючи проти наміру уряду скоротити трудові пільги. Протестувальники також перекрили основну автомагістраль з аеропорту до столиці.

Зараз в Еквадорі введений надзвичайне положення. Функції поліцейських, які взяли участь в масових заворушеннях і акціях протесту, перейшли до військових. Обов`язок підтримувати внутрішню і зовнішню безпеку держави покладено на збройні сили. Як повідомив представник адміністрації президента країни, надзвичайний стан діятиме щонайменше в найближчі 7 днів.

Організація американських держав засудила спробу перевороту, Перу закрила кордон з Еквадором, Аргентина засудила заколот поліцейських і військових, а Куба вимагає забезпечити безпеку президента.

Причиною заворушень, що почалися в Еквадорі, став прийнятий конгресом в середу закон, який скасовує практику збільшення пільг і нагородження поліцейських і військових медалями при кожному підвищенні у службі. Новий закон також збільшує з п`яти до семи років інтервал між присвоєнням чергового звання. Для набуття чинності законодавчий акт має бути опублікований, проте цього поки не відбулося.