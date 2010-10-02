Науковці закликають приєднатися до проекту "Памір-Чакалтая"

Науковці з країн СНД закликають уряди своїх країн приєднатися до Угоди про створення і діяльність Міжнародного науково-дослідного центру (МНДЦ) «Памір-Чакалтая», підписаної Урядами Російської Федерації й Таджикистану 29 серпня 2008.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД (МФГС) Олександр КАЛУГІН, про це йдеться в резолюції науково-практичної конференції, що завершилася напередодні в столиці Таджикистану.

У міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи міждисциплінарних високогірних досліджень з урахуванням астро-космічних факторів у рамках Міжнародного науково-дослідного центру «Памір-Чакалтая», організованій Академією наук Таджикистану за підтримки МФГС, взяли участь учені з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, РФ, Таджикистану та України.

Учасники конференції відзначили важливість взаємовигідної співпраці у сфері науки і залучення до цієї діяльності молодих учених. На їхню думку, необхідно активно розвивати співпрацю вчених у галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які є ключовим елементом інноваційного розвитку економік країн СНД.

Також учені країн СНД висловилися за проведення у 2011 році міжнародної школи молодих учених країн СНД в галузі фундаментальних прикладних проблем фізики надвисоких енергій, елементарних частинок і космічних променів у Таджикистані з використанням унікальної наукової установки МНДЦ «Памір-Чакалтая», розташованої у горах Східного Паміру на висоті 4 400 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, що Співдружність незалежних держав (СНД) - це регіональна міжнародна організація, створена країнами колишнього СРСР у грудні 1991 року, крім трьох прибалтійських держав - Литви, Латвії і Естонії, які після здобуття незалежності взяли курс на євроінтеграцію і нині є членами Євросоюзу.

Крім того, після війни 2008 року з Росією Грузія вирішила вийти з СНД, і через рік її членство в цій організації було автоматично припинено.

Україна не є членом СНД, оскільки не ратифікувала Статут співдружності, маючи при цьому статус держави-учасника СНД.