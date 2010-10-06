Українських туристів в Ізраїлі стане приблизно втричі більше

Перспективи розширення обміну туристами в умовах майбутнього скасування візового режиму між Україною й Ізраїлем обговорили сьогодні мер Одеси Едуард ГУРВІЦ і міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, завдяки введенню безвізового режиму, на думку ізраїльських аналітиків, «відвідини українськими туристами Ізраїлю, ймовірно, зростуть приблизно втричі».

Ілюструючи можливості, що відкриваються, С.МІСЕЖНИКОВ навів під час зустрічі з мером Одеси наступні цифри: «До скасування віз з Росією Ізраїль за рік відвідувало близько 70 тисяч росіян, а цього року в нашій країні вже побували 550 тисяч російських туристів. Я думаю, що безвізовий режим для українців збільшить і потік туристів з України. Ми припускаємо, якщо сьогодні 70 тисяч громадян України відвідують Ізраїль, то наступного року Ізраїль відвідають не менш як 200 тисяч українських туристів».

На його думку, «Ізраїль поки що не став популярним місцем відпочинку для українців через недостатню рекламу з боку туристичних фірм. Але розраховуємо, що найближчим часом ситуація зміниться на краще: завдяки і безвізовому режиму, і рекламуванню не просто чистого моря, сонця і пляжів, а перш за все - ставки на історико-культурний туризм, на відвідини унікальної країни трьох світових релігій».

С.МІСЕЖНИКОВ відзначив, що Одеса справила на нього найсприятливіші враження: «Я вперше відвідав Одесу рівно 30 років тому – в олімпійському 1980-му. З тих пір багато що змінилося. Зараз бачу, що Одеса – красиве зелене і чисте місто зі всміхненими людьми. Мені до душі ваш приємний клімат і привітні жителі, хочеться побути подовше у вас».

Після з офіційної зустрічі в мерії С.МІСЕЖНИКОВ, якого супроводжує посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, провів зустріч з представниками турагентств, готельного бізнесу і викладачами одеських вишів, які готують фахівців у сфері туристичного бізнесу.

Він висловив прогноз, що в майбутні роки і до України, зокрема й до Одеси, збільшиться потік ізраїльських туристів, багато з яких, цілком можливо, віддаватимуть перевагу відпочинку не тільки в Туреччині, але й на землі, звідки родом батьки багатьох громадян Держави Ізраїль.

За словами учасника зустрічі - директора департаменту туризму Одеської міськради Віктора АКСАНЮКА, «за останні роки в місті і регіоні багато зроблено для розвитку туристичної інфраструктури. «Зокрема, тільки в Одесі цього року відкрилося сім нових готелів, - зазначив він, - тепер у нас їх рівно сто, розширюється також мережа оздоровчих і розважальних закладів».

Згідно з маркетинговим дослідженням, туристи все частіше сприймають Одесу, як унікальне європейське місто, додав він. Втім, керівник туристичного відомства Ізраїлю зміг також відвідати туристичні об`єкти Кароліна-Бугаза і Затоки, щоб скласти думку про розгалуженість інфраструктури галузі в Одеському регіоні.