Міноборони дозволило морським піхотинцям заробити на своїх стражданнях

На безпрецедентний крок пішло міністерство оборони Великобританії, дозволивши п`ятнадцятьом військовикам, що повернувся з полону в Ірані, продати свої історії засобам масової інформації.

"Діючі військовослужбовці не мають права вступати у фінансові угоди з засобами масової інформації, - йдеться в офіційній заяві Міноборони. - Проте у виняткових випадках, таких як нагородження Хрестом Вікторії або події останніх днів, відповідний дозвіл може бути даний вищими офіцерами і Міноборони".

Таким чином, вісім моряків Королівських ВМС і сім морських піхотинців, звільнені 4 квітня після двотижневого утримання іранськими властями, зможуть заробити п`яти-шестизначні суми за публікацію історій про своє перебування в полоні.

Газета "Санді таймс" повідомляє, що єдина жінка в групі - 26-річна Фей Терні - вже погодилася продати свою історію телеканалові ITV та одній з британських газет за 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Видання також зазначає, що звільнені морські піхотинці мають намір передати 10% свого гонорару до спеціального фонду допомоги товаришам по службі, тоді як моряки Королівських ВМС поки про подібні ініціативи не оголошували.

Рішення Міноборони спричинило критику з боку опозиційних парламентських партій і ветеранських організацій. Вони стверджують, що солдати і офіцери, які воювали в Іраку і Афганістані, зазнали не менших випробувань і страждань, і їм також є, що розповісти, але військове відомство не дозволяє їм цього робити.

РІА "Новости"