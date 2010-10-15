Росія не дуже розуміє, куди її залучає НАТО

Росія не дуже розуміє, куди її запрошує НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні посол Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН під час відеомосту Брюссель-Москва.

«Відбувається зміна відношення НАТО до Росії, але наскільки це буде корисним у майбутньому я ще не визначився, і думаю, багато моїх колег у Москві не визначилися», - сказав він.

«Якщо раніше була концепція заборони (щодо Росії – УНІАН), то тепер – концепція залучення. Але в чому конкретно полягає це залучення – незрозуміло. Ми, як їжачки в тумані», - додав посол РФ при НАТО.

При цьому Д.РОГОЗІН сказав, що може статися так, що коли Росія відмовиться, то її західні партнери скористаються цим, щоб заявити, що вони запрошували Росію, але та просто нічого не хоче.

Кажучи про запропоноване країнами-членами Альянсу проведенні саміту НАТО-Росія в рамках Лісабонського саміту НАТО в листопаді цього року, Д.РОГОЗІН зазначив, що саміт – це «спільний винахід», і документи до саміту мають готуватися всіма його учасниками.

«Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ – не статист, і ніколи ним не буде», - підкреслив Д.РОГОЗІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, під час відеомосту Брюссель-Москва, організованого РІА «Новости», член групи експертів з підготовки стратегічної концепції НАТО Ханс-Фрідріх Фон ПЛОТЦ заявив, що НАТО не бачить у Росії загрози, а бачить Росію стабільним партнером у системі європейської безпеки.