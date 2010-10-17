Топ-менеджер "Газпрому" загинув від пострілу в голову

На заході Москви знайшли тіло заступника начальника фінансово-економічного департаменту компанії "Газпром" Сергія Клюки. Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в правоохоронних органах, топ-менеджер помер від кульового поранення в голову. Труп виявили в автомобілі, що стояв на вулиці, покійного.

Натомість РосБізнесКонсалтинг повідомляє, що машина стояла в гаражі. На місці події міліціонерам також вдалося знайти пістолет CZ-75.

За попередньою версією, Клюка наклав на себе руки. Проте, за даними порталу Life News, він вийшов з дому близько п`ятої години ранку, маючи намір зустріти свого брата на одному із столичних вокзалів. За кілька годин брат приїхав додому до одного із працівників "Газпрому" і розповів, що той його не зустрів, після чого сім`я звернулася до міліції. Правоохоронці й виявили Клюку мертвим в автомобілі, що стояв у гаражі, пише Лента.ру.