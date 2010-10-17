Азаров хотів підвищити український рейтинг, але реальних справ немає

Глава українського уряду Микола АЗАРОВ під час свого візиту до Брюсселя цього тижня намагався підняти «проєвропейський рейтинг» української влади.

Таку думку кореспондентові УНІАН в Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

«З одного боку те, що цей візит проходить через півроку, не свідчить про особливу зацікавленість АЗАРОВА співпрацею з ЄС, але з іншого боку свідчить, що, можливо, він хоче змінити свій цей імідж”, - сказав експерт.

Аналітик відзначив, що призначений прем`єром у березні цього року М.АЗАРОВ під час свого першого візиту намагався продемонструвати готовність українських властей реалізувати реформи, які наблизять державу до європейських стандартів.

Зокрема, глава уряду розповідав про новий Податковий кодекс, закликав європейців більше писати про Україну і вітав допомогу європейських політиків у діалозі української влади й опозиції.

«Видно було, що АЗАРОВ хоче підняти свій і український рейтинг», - сказав він.

Разом з тим аналітик звернув увагу, що в реальних справах, серед яких він назвав створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом й ухвалення дорожньої карти введення безвізового режиму, відсутній значний прогрес.

Він відзначив, що в середовищі польських експертів створилося враження, що останні заяви представників української влади і Єврокомісії про розблокування переговорів в питанні зони вільної торгівлі насправді не відповідають дійсності.

«Вирішили продемонструвати якийсь рух (у переговорах), щоб не було скандалу на саміті (Україна-ЄС 22 листопада)», - сказав він.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ також позитивно оцінив заяви М.АЗАРОВА про необхідність надання карти введення безвізового режиму для українців на саміті в листопаді, наголосивши, що відсутність чітких коментарів з боку європейських політиків скоріше свідчить, що даний документ не буде підписаний.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 жовтня М.АЗАРОВ перебував з візитом у Брюсселі.

Під час візиту він висловив сподівання, що план дій із введення безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнятий на саміті Україна-ЄС, який пройде 22 листопада.

15 червня прем`єр-міністр України в Люксембургу взяв участь у XIV засіданні Ради з питань співпраці Україна – ЄС. У цьому засіданні з боку ЄС брали участь віце-президент Єврокомісії, Верховний представник Європейського Союзу Кетрін ЕШТОН, держсекретар у справах ЄС МЗС Іспанії Дієго ГАРРІДО.

І в червні, і під час візиту до Брюсселя 13-14 жовтня М.АЗАРОВ неодноразово заявляв про необхідність інтенсифікації процесу співпраці і зближення України і ЄС.