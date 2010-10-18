Китай закликає виявляти невдоволення Японією законним чином

Пекін закликає жителів Китаю висловлювати незадоволення Японією законним чином, зазначається в оприлюдненій в неділю заяві офіційного представника МЗС Китаю у зв`язку з антияпонськими демонстраціями в кількох китайських містах, повідомляє РІА "Новости".

Зокрема, в місті Мяньяні на південному заході Китаю великої шкоди зазнав японський магазин електроніки, додає Бі-бі-сі.

Демонстранти вимагали, щоб уряд дав відсіч Японії і захистив китайський суверенітет над островами Сенкаку (Дяоюйдао).

"Протести жителів (Китаю) проти ряду недавніх помилкових дій і заяв Японії можна зрозуміти, але ми вважаємо, що відчуття патріотизму необхідно висловлювати законними і раціональними шляхами", - заявив дипломат.

Він наголосив, що "Китай і Японія - дружні сусіди, але між двома країнами є чутливі, складні питання, належне рішення яким необхідно шукати шляхом діалогу, оберігаючи спільними зусиллями відносини взаємовигідного стратегічного партнерства".

Дипломат виловив надію, що "жителі Китаю застосують свій патріотизм на благо реальної праці, захисту реформ, розвитку (країни) і стабільності".

Криза в китайсько-японських відносинах почалася після того, як японська берегова охорона затримала 7 вересня в районі спірних островів Дяоюйдао (Сенкаку) китайське рибальське судно. Пізніше японська сторона звільнила затримане китайське судно і його екіпаж, але Пекін і Токіо продовжують звинувачувати одне одного в інциденті, наполягаючи на компенсаціях і вибаченнях.

14 жовтня Японія попросила Google виправити на сервісі Google Maps назву островів. Офіційний Токіо незадоволений тим, що на віртуальній карті японська назва островів "Сенкаку" дублюється також китайським "Дяоюйдао", пише ІТАР-ТАСС.

Незалюднені острови, розташовані в Східно-Китайському морі, перейшли під контроль Японії в 1895 році разом з Тайванем після перемоги над Китаєм. Після поразки в Другій світовій війні Токіо відмовився від прав на Тайвань, але зберіг свій суверенітет над островами. Китай і Тайвань вимагають від Японії їх повернення.