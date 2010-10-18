Чавес: у білоруських НПЗ не буде нестачі нафти на роки вперед

ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" і компанія "Петролеос де Венесуела" підписали контракт на поставку венесуельської нафти до Білорусі у 2011-2013 роках обсягом 10 млн. тонн щороку.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, відповідний документ було підписано між компаніями у рамках візиту до Білорусі Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА.

Окрім того, ДВО "Білоруснафта" і АТ "Венесуельська нафтова компанія" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який припускає збільшення площі спільного білорусько-венесуельського підприємства "Петролера БелоВенесолана". Документ підтверджує намір Венесуели передати Білорусі два нові родовища, що, з урахуванням тих, що є, дозволить білоруській стороні видобувати на території Венесуели більш як 1 млн. тонн нафти на рік.

У.ЧАВЕС заявив, що гарантує стабільність поставок нафти до Білорусі. "Ми у курсі, що ваші нафтопереробні заводи потребують нафти. У білоруських НПЗ не буде нестачі нафти на роки вперед. Мати нагоду привезти нафту з Венесуели у серце Європи на ваші НПЗ - це стратегічно важливо для нас. Ви нам дозволяєте створювати нові шляхи для торгівлі нашою нафтою. Ми пишаємося тим, що наші кораблі можуть доставляти до Білорусі або через Чорне, або через Балтійське море нашу нафту", - сказав Президент Венесуели.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО подякував венесуельській стороні за організацію поставок до Білорусі вуглеводневої сировини. "Ми особливо вдячні керівництву і працівникам Венесуельської нафтової компанії, яка виконує всі домовленості", - цитує прес-служба слова О.ЛУКАШЕНКА.