У Білорусі напали на будинок КДБ

Приміщення відділу Комітету держбезпеки в білоруському місті Бобруйську зазнало нападу. Невідомі кинули в нього дві пляшки із запальною сумішшю.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцеві правоохоронні органи, в результаті ніхто не постраждав. Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “хуліганство”.

У міському відділі внутрішніх справ не виключають, що до нападу можуть бути причетні ті люди, які в ніч на 31 серпня кинули пляшки із запальною сумішшю на територію російського посольства в Мінську.