У Білорусі напали на будинок КДБ
23:49, 18 жовтня 2010Світ
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Кинули два "коктейлі Молотова"
Приміщення відділу Комітету держбезпеки в білоруському місті Бобруйську зазнало нападу. Невідомі кинули в нього дві пляшки із запальною сумішшю.
Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцеві правоохоронні органи, в результаті ніхто не постраждав. Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “хуліганство”.
У міському відділі внутрішніх справ не виключають, що до нападу можуть бути причетні ті люди, які в ніч на 31 серпня кинули пляшки із запальною сумішшю на територію російського посольства в Мінську.
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