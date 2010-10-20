Партія Качиньського вимагає «виявляти» авторів агресивних постів на форумах
Офіси партій візьмуть під посилену охорону
Польська поліція планує посилити охорону офісів політичних партій для уникнення нападів на її працівників.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив керівник польської поліції Анджей МАТЕЮК.
На спеціальному засіданні комісії Сейму польські правоохоронці обговорили з депутатами напад на бюро найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість”. Представники цієї партії заявили про необхідність виявляти авторів агресивних відгуків щодо партії на інтернет-форумах, що дозволить упереджувати такі напади.
За даними польських ЗМІ, 62-річний нападник, який працював довгий час у Канаді, а в останні роки - у Польщі таксистом, зізнався у скоєному. Він заявив, що напав на бюро, оскільки «ненавидить PiS та хотів би вбити самого голову партії Ярослава КАЧИНСЬКОГО». Життю пораненого 39-річного чоловіка нічого не загрожує.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в офіс партії „Право і справедливість” у Лодзі увірвався чоловік і застрелив з пістолета 62-річного чоловіка та поранив ножем 39-річного.
Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що причиною нападу стала „кампанія ненависті”, яку проти партії розгорнули провладна „Громадянська платформа” і ряд ЗМІ.