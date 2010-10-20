Партія Качиньського вимагає «виявляти» авторів агресивних постів на форумах

Польська поліція планує посилити охорону офісів політичних партій для уникнення нападів на її працівників.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив керівник польської поліції Анджей МАТЕЮК.

На спеціальному засіданні комісії Сейму польські правоохоронці обговорили з депутатами напад на бюро найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість”. Представники цієї партії заявили про необхідність виявляти авторів агресивних відгуків щодо партії на інтернет-форумах, що дозволить упереджувати такі напади.

За даними польських ЗМІ, 62-річний нападник, який працював довгий час у Канаді, а в останні роки - у Польщі таксистом, зізнався у скоєному. Він заявив, що напав на бюро, оскільки «ненавидить PiS та хотів би вбити самого голову партії Ярослава КАЧИНСЬКОГО». Життю пораненого 39-річного чоловіка нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в офіс партії „Право і справедливість” у Лодзі увірвався чоловік і застрелив з пістолета 62-річного чоловіка та поранив ножем 39-річного.

Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що причиною нападу стала „кампанія ненависті”, яку проти партії розгорнули провладна „Громадянська платформа” і ряд ЗМІ.