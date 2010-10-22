Нелегали у Варшаві просять дати зелене світло легалізації

Представники нелегальних мігрантів сьогодні у Варшаві передали польській владі заклик провести легалізацію нелегалів у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, перед передачею заклику нелегали та представники організацій, що підтримують легалізацію, провели мітинг біля польського Сейму, в якому взяли участь близько 50 осіб.

Учасники мітингу, серед яких найбільше було українців та поляків, зачитали заклик до влади, який пізніше було передано представникам обох палат польського парламенту - Сейму та Сенату, Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ та главі уряду Дональду ТУСКУ.

„Від імені нелегальних іммігрантів просимо про право чесного та гідного життя, життя без страху перед депортацією”, - відзначається в документі, текстом якого володіє УНІАН.

Автори документа закликали владу провести ефективну легалізацію, яка б дозволила залишитися та працювати легально тим, хто хоче надалі жити у Польщі, та безпечно виїхати для тих, хто хоче повернутися додому.

„Від цього виграли б усі: і поляки, й іноземці. Це був би приклад справжньої солідарності з боку Польщі”, - відзначено в документі.

Нелегали звертають увагу, що попередніми двома легалізаціями, які проводилися в 2003 та 2007 роках, через їх жорсткі умови змогли скористатися лише 1% нелегальних мігрантів.

„Ми почуваємо себе співгромадянами Польщі, де багато з нас вже встигли виховати своїх дітей, які не мають іншої Батьківщини. Багато поляків ставляться до нас із симпатією, ще більше користуються нашою працею, але до сьогодні ніхто не може нам допомогти в основній справі - легалізації перебування”, - відзначають автори.

Створений нелегалами та організаціями, які підтримують акцію, Комітет „емігранти за легалізацію” передав також представникам польської влади рекомендації, як найкраще провести легалізацію, аби нею могли скористатися якомога більше людей.

Нелегали передали також владі зелені яблука, які символізують акцію, та є закликом "дати зелене світло для легалізації".

Як повідомляв УНІАН, акцію за легалізацію нелегалів у Польщі, котру ініціювала група громадян України, підтримали також громадяни інших держав, які нелегально живуть на польській території (зокрема, В’єтнаму та Вірменії).

За даними експертів, у Польщі нелегально можуть перебувати від 50 до 500 тис. осіб, більшість з яких українці.